"Яндекс" снова сообщил о сбоях в работе ИИ и умных устройств "Яндекс": в работе ИИ и умных устройств наблюдаются сбои

Москва11 окт Вести.В работе "Алисы AI" и умных устройств "Яндекса" наблюдаются сбои, сообщили ТАСС в компании.

О подобных неполадках компания сообщала накануне.

В связи с повреждением инфраструктуры дата-центров наблюдаются перебои в работе чата с "Алисой AI", сервисов умного дома и умных устройств. Инженеры делают все возможное для скорейшего восстановления штатной работы сервисов сказали в компании

Ранее автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX сообщил, что удары украинских БПЛА по дата-центрам "Яндекса" – это злорадная месть бывшего генерального директора Аркадия Воложа за то, что его коллеги остались работать в России.