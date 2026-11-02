Пользователи сообщили о сбое в работе "Яндекс Пэй"

За последний час "Яндекс Пэй" получил более 400 жалоб Пользователи сообщили о сбое в работе "Яндекс Пэй"

Москва2 ноя Вести.В работе платежного сервиса "Яндекс Пэй" произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Detector404.ru.

Пользователи сообщают о проблемах с переводами, оплатой покупок и пополнением счета. За последний час поступила 421 жалоба, за сутки – 693.

Согласно статистике портала, чаще всего о неполадках сообщают владельцы устройств Android – на них приходится 45,5% обращений. Еще 32,8% жалоб поступило от пользователей iOS, 18% - Windows и 3,2% - macOS.

Ранее масштабный сбой произошел у российского хостинг-провайдера Beget. Пользователи сообщали о недоступности сайтов, виртуальных серверов и панели управления.