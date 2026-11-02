Beget проводит восстановительные работы после крупного технического сбоя Пользователи Beget жалуются на недоступность сайтов и серверов

Москва2 ноя Вести.В работе российского хостинг-провайдера Beget произошел масштабный сбой, из-за которого пользователи столкнулись с недоступностью сайтов, виртуальных серверов и панели управления. Об этом свидетельствуют данные портала Detector404.ru.

За последние сутки сервис зафиксировал около 8,3 тыс. жалоб, за последний час – 1,6 тыс. В компании подтвердили технический сбой и сообщили, что задействовали все необходимые ресурсы для устранения неполадок.

Beget сообщил о крупном инциденте и начале работ по восстановлению стабильности ранним утром. Позже компания уточнила, что проблема затрагивает все уровни инфраструктуры, а инженеры проводят ручную настройку оборудования непосредственно в дата-центрах.