Москва7 сенВести.В России наблюдаются проблемы с доступом к ChatGPT, следует из данных сервиса Detector404.
Пользователи сталкиваются с сетевыми сбоями при попытке открыть сайт и подключиться к приложению.
Не удалось загрузить сайтсообщается на сайте при попытке входа с российских IP-адресов
Cоединение с chatgpt.com в российских сетях обрывается уже на этапе подключения.
OpenAI ранее ограничила доступ к своим сервисам для пользователей с российскими IP-адресами. В настоящее время для подключения к ChatGPT из России могут потребоваться специальные сетевые средства.
В начале сентября пользователи чат-бота ChatGPT сразу в нескольких странах сообщили о масштабных сбоях в его работе.