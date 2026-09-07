Пользователи сообщают о сбоях при подключении к ChatGPT с российских IP-адресов

В России фиксируют проблемы с доступом к ChatGPT Пользователи сообщают о сбоях при подключении к ChatGPT с российских IP-адресов

Москва7 сен Вести.В России наблюдаются проблемы с доступом к ChatGPT, следует из данных сервиса Detector404.

Пользователи сталкиваются с сетевыми сбоями при попытке открыть сайт и подключиться к приложению.

Не удалось загрузить сайт сообщается на сайте при попытке входа с российских IP-адресов

Cоединение с chatgpt.com в российских сетях обрывается уже на этапе подключения.

OpenAI ранее ограничила доступ к своим сервисам для пользователей с российскими IP-адресами. В настоящее время для подключения к ChatGPT из России могут потребоваться специальные сетевые средства.

В начале сентября пользователи чат-бота ChatGPT сразу в нескольких странах сообщили о масштабных сбоях в его работе.