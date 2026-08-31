Пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе ChatGPT

Пользователи сообщили о сбоях в работе ChatGPT Пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе ChatGPT

Москва31 авг Вести.Пользователи чат-бота ChatGPT компании OpenAI в ряде стран столкнулись с неполадками в его работе, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

Жалобы на работу ChatGPT поступали в течение понедельника, при этом их число начало расти около 17:22 мск. Сообщения о сбоях поступают от пользователей из США, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландов и ряда других стран.

Пользователи также сообщают о неполадках в работе Codex — платформы OpenAI для программирования. Компания пока не сообщала о причинах сбоев.

ChatGPT был запущен в ноябре 2022 года и быстро набрал популярность – менее чем за неделю после запуска число пользователей чат-бота достигло 1 млн.