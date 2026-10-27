Названа доля кибератак, вызвавших сбои у компаний Positive Technologies: свыше половины кибератак вызвали сбои в работе компаний

Москва27 окт Вести.Свыше половины (54,1%) расследованных кибератак привели к сбоям в работе компаний из-за шифрования данных или прерывания работы важных сервисов. Об этом пишет РБК со ссылкой на компанию Positive Technologies.

В материале сказано, что аналитики изучили итоги работы более 140 проектов по расследованию инцидентов и ретроспективному анализу за период с октября прошлого года по сентябрь текущего года.

В 21,2% проектов они обнаружили разведывательную деятельность и кибершпионаж, в 20% — выгрузку конфиденциальной информации говорится в материале

Заказчиками расследований чаще становились промышленные предприятия, на втором месте оказались госучреждения, а затем идут IТ-компании и торговые компании.

Эксперты рассказали, что киберпреступникам достаточно давних уязвимостей, которыми компании не занялись вовремя. Среди недостатков, которые привели к ситуациям – устаревшие версии операционных систем и программного обеспечения, отсутствие двухфакторной аутентификации и недостаточная сегментация корпоративной сети.

Ранее СМИ сообщили, что количество хакерских атак на корпоративную почту выросло в 2,5 раза в третьем квартале 2026 года.