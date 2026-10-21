"Известия": атаки на корпоративную почту увеличились в 2,5 раза "Известия": количество кибератак на корпоративную почту выросло в 2,5 раза

Москва21 окт Вести.Количество хакерских атак на корпоративную почту выросло в 2,5 раза в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщили "Известиям" в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

Один из самых частых способов взлома - password reuse: злоумышленники подбирают комбинации из украденных данных и проверяют их на разных аккаунтах, нередко используя уязвимые протоколы. Еще распространен метод password spraying, когда хакеры пробуют популярные пароли сразу на множестве учетных записей. По словам технического директора "Гарда WAF" Луки Сафонова, из‑за небольшого числа попыток на каждый аккаунт защитные системы, рассчитанные на выявление массового подбора, могут не распознать такую атаку.

Также в последнее время распространена и схема Fake Boss: злоумышленники выдают себя за руководителей компаний и пишут сотрудникам в Telegram.

Основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян напомнил, что для защиты от атак важно контролировать компрометацию паролей и оперативно сбрасывать те, которые оказались у злоумышленников. Эксперт подчеркнул, что сброс стоит автоматизировать, поскольку многие пользователи избегают этой процедуры из‑за нежелания запоминать новые данные.

По мнению руководителя департамента специальных сервисов Infosecurity (входит в "Софтлайн Решения", ГК Softline) Константина Мельникова, сотрудникам нужно уметь выявлять подозрительные сообщения и знать порядок действий при утечке сведений. Специалисты также указали на важность обучения руководителей и владельцев бизнеса, ведь их аккаунты нередко дают доступ к самой ценной информации.

Ранее сообщалось. что число кибератак, совершенных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), в третьем квартале 2026 года оказалось примерно в пять раз больше, чем во втором квартале. Отмечается, что мошенники стали значительно чаще использовать ИИ для разведки и попыток взлома веб-приложений.