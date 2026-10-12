Аналитики предупредили о фишинге на фоне атак на дата-центры "Яндекса"

Мошенники используют атаки на дата-центры для кражи аккаунтов Аналитики предупредили о фишинге на фоне атак на дата-центры "Яндекса"

Москва12 окт Вести.Аналитики сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО зафиксировали рост числа подозрительных доменов, имитирующих сервисы "Яндекса", на фоне атак на дата-центры компании. Об этом сообщает РБК.

По данным SBA, с 5 по 12 октября выявлено 52 доменных имени с упоминанием "Яндекса" или схожих обозначений. 44 из них появились после 8 октября — первой атаки на инфраструктуру компании. Среднесуточное число новых доменов за 8–11 октября оказалось в 3,6 раза выше, чем в предыдущие три дня.

В названиях доменов встречаются слова, связанные с такси, авторизацией, поддержкой, почтой и промокодами. Наиболее вероятный сценарий мошенничества — предложения о компенсациях и "специальных промокодах" за недоступность сервисов: бесплатные поездки, скидки на доставку или подписку. Для активации злоумышленники могут запрашивать авторизацию, код подтверждения или банковские реквизиты.

Отдельные риски связаны с "Яндекс Пэй": мошенники могут рассылать сообщения о возврате зависших платежей или восстановлении доступа к средствам со ссылками на поддельные сайты.

В "Яндексе" призвали пользователей сохранять бдительность, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать никому коды подтверждения. Компания заявила, что отслеживает подозрительные ресурсы и ограничивает к ним доступ.