Москва12 октВести.Платформа Yandex Cloud на фоне ситуации с дата-центрами "Яндекса" предупредила, что злоумышленники могут обращаться к клиентам от ее имени, и перечислила их вероятные уловки. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на уведомление на сайте платформы.
Типичные предлоги мошенников: "данные повреждены - войдите для восстановления", "аккаунт заблокирован из-за сбоя", "компенсация за простой - укажите реквизиты", "срочная миграция - откройте вложениеговорится в публикации
В компании советуют смотреть, с какого домена пришло письмо, настораживаться из-за "срочности" (она часто выдает обман) и внимательно относиться к вложениям.
Представители Yandex Cloud напомнили, что никогда не запрашивают по почте пароли, коды двухфакторной аутентификации, API-ключи, данные карт и удаленный доступ.
Ранее сообщалось, что аналитики сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО на фоне атак на дата-центры "Яндекса" заметили увеличение числа подозрительных доменов, которые маскируются под сервисы компании.