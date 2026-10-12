Yandex Cloud предупредила о фишинговых письмах на фоне сбоя с ЦОД

"Яндекс" предупредил о мошенниках, действующих от имени Yandex Cloud Yandex Cloud предупредила о фишинговых письмах на фоне сбоя с ЦОД

Москва12 окт Вести.Платформа Yandex Cloud на фоне ситуации с дата-центрами "Яндекса" предупредила, что злоумышленники могут обращаться к клиентам от ее имени, и перечислила их вероятные уловки. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на уведомление на сайте платформы.

Типичные предлоги мошенников: "данные повреждены - войдите для восстановления", "аккаунт заблокирован из-за сбоя", "компенсация за простой - укажите реквизиты", "срочная миграция - откройте вложение говорится в публикации

В компании советуют смотреть, с какого домена пришло письмо, настораживаться из-за "срочности" (она часто выдает обман) и внимательно относиться к вложениям.

Представители Yandex Cloud напомнили, что никогда не запрашивают по почте пароли, коды двухфакторной аутентификации, API-ключи, данные карт и удаленный доступ.

Ранее сообщалось, что аналитики сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО на фоне атак на дата-центры "Яндекса" заметили увеличение числа подозрительных доменов, которые маскируются под сервисы компании.