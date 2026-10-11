В зоне доступности Yandex Cloud возникли перебои с электропитанием

Наблюдаются перебои с электропитанием в зоне доступности Yandex Cloud В зоне доступности Yandex Cloud возникли перебои с электропитанием

Москва11 окт Вести."Яндекс" сообщает о неполадках в зоне доступности ru-central1-a, из-за проблем с электропитанием возможны перебои в работе сервисов.

В зоне доступности ru-central1-a наблюдаются перебои с электропитанием говорится в сообщении в Telegram-канале Yandex Cloud

Отмечается, что сейчас технические специалисты компании работают над устранением проблемы.

Зона доступности — это изолированный сегмент внутри дата-центра, где размещаются ресурсы облачных сервисов. Если в такой зоне случается сбой, то это может привести к временной недоступности сервисов.