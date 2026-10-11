Москва11 октВести."Яндекс" сообщает о неполадках в зоне доступности ru-central1-a, из-за проблем с электропитанием возможны перебои в работе сервисов.
В зоне доступности ru-central1-a наблюдаются перебои с электропитаниемговорится в сообщении в Telegram-канале Yandex Cloud
Отмечается, что сейчас технические специалисты компании работают над устранением проблемы.
Зона доступности — это изолированный сегмент внутри дата-центра, где размещаются ресурсы облачных сервисов. Если в такой зоне случается сбой, то это может привести к временной недоступности сервисов.