Москва11 окт Вести.Компания "Яндекс" временно ограничила работу отдельных функций платформы "Яндекс 360", включая облачное хранилище "Яндекс Диск". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В "Яндексе" пояснили, что решение принято намеренно для снижения нагрузки на инфраструктуру.

Мы осознанно ограничили часть функций "Яндекс 360", в том числе "Диска", чтобы сохранить главное - работоспособность сервисов сказали в компании

Специалисты продолжают устранять неполадки и восстанавливать доступ ко всем возможностям платформы.

В частности, пока пользователям недоступно скачивание целых папок или одновременная загрузка нескольких отдельных файлов.

11 октября пользователи столкнулись с перебоями в работе нескольких продуктов компании. В частности, в Московском регионе возникли проблемы с приложением "Яндекс Go". Сбои также затронули "Яндекс Еду", "Яндекс Пэй" и другие сервисы.

Позднее компания сообщила о постепенном восстановлении работы после масштабного сбоя, предупредив, что часть функций пока остается недоступной.