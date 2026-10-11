В результате атаки БПЛА поврежден дата-центр "Яндекса" во Владимире

"Яндекс": в результате атаки БПЛА поврежден дата-центр во Владимире В результате атаки БПЛА поврежден дата-центр "Яндекса" во Владимире

Москва11 окт Вести.Во Владимире в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктуры дата-центра "Яндекса", работа объекта приостановлена, сообщили в пресс-службе компании.

В дата-центре Яндекса во Владимире в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура, работа дата-центра полностью остановлена. Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия. Часть сервисов Яндекса недоступна для пользователей. говорится в сообщении

Отмечается, что текущая конфигурация облачных ресурсов считается неустойчивой. Платформа переведена в аварийный режим работы. Также возможны временные затруднения при обращении в техническую поддержку.

В настоящее время специалисты компании оценивают масштаб повреждений и готовят план по возобновлению деятельности дата-центра.

Ранее сообщалось, что наблюдаются перебои с электропитанием в зоне доступности Yandex Cloud.