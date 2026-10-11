Москва11 октВести.Во Владимире в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктуры дата-центра "Яндекса", работа объекта приостановлена, сообщили в пресс-службе компании.
В дата-центре Яндекса во Владимире в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура, работа дата-центра полностью остановлена. Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия. Часть сервисов Яндекса недоступна для пользователей.говорится в сообщении
Отмечается, что текущая конфигурация облачных ресурсов считается неустойчивой. Платформа переведена в аварийный режим работы. Также возможны временные затруднения при обращении в техническую поддержку.
В настоящее время специалисты компании оценивают масштаб повреждений и готовят план по возобновлению деятельности дата-центра.
Ранее сообщалось, что наблюдаются перебои с электропитанием в зоне доступности Yandex Cloud.