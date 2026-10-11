Три дата-центра компании "Яндекс" атакованы за неделю: что известно к этому часу Последствия атак БПЛА на дата-центры "Яндекса": сбой в работе сервисов

Москва11 окт Вести.На этой неделе украинские беспилотники атаковали дата-центры компании Яндекса" в трех городах.

В ночь с 7 на 8 октября из‑за атаки БПЛА был поврежден дата‑центр в Сасово в Рязанской области. В результате падения обломков беспилотника возник пожар, который затронул часть инфраструктуры. В связи с происшествием компания временно приостановила работу объекта и предупредила пользователей о возможной недоступности части своих сервисов.

Утром 8 октября атаке подвергся дата‑центр в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью были выведены из строя.

В тот же день пользователи российского интернета столкнулись с массовыми перебоями в работе сайтов и онлайн-сервисов: появились проблемы с доступом к банковским приложениям, торговым площадкам, медиасервисам и новостным ресурсам.

Утром, 11 октября, во Владимире в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктуры дата-центра "Яндекса", работа объекта приостановлена.

В компании подчеркнули, что сотрудники во всех трех городах, где повреждены дата-центры, не пострадали. Профильные службы устраняют последствия.

В настоящее время пользователи жалуются на сбой в работе сервисов "Яндекса".