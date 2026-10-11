Москва11 октВести.На этой неделе украинские беспилотники атаковали дата-центры компании Яндекса" в трех городах.
В ночь с 7 на 8 октября из‑за атаки БПЛА был поврежден дата‑центр в Сасово в Рязанской области. В результате падения обломков беспилотника возник пожар, который затронул часть инфраструктуры. В связи с происшествием компания временно приостановила работу объекта и предупредила пользователей о возможной недоступности части своих сервисов.
Утром 8 октября атаке подвергся дата‑центр в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью были выведены из строя.
В тот же день пользователи российского интернета столкнулись с массовыми перебоями в работе сайтов и онлайн-сервисов: появились проблемы с доступом к банковским приложениям, торговым площадкам, медиасервисам и новостным ресурсам.
Утром, 11 октября, во Владимире в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктуры дата-центра "Яндекса", работа объекта приостановлена.
В компании подчеркнули, что сотрудники во всех трех городах, где повреждены дата-центры, не пострадали. Профильные службы устраняют последствия.
В настоящее время пользователи жалуются на сбой в работе сервисов "Яндекса".