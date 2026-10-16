Дата-центры "Яндекса" остались без страхового покрытия рисков на момент атак "Яндекс" не успел продлить страховку от террористических атак для дата-центров

Москва16 окт Вести.Часть инфраструктуры компании "Яндекс" незадолго до серии атак беспилотников на дата-центры была застрахована в компаниях "Согаз" и "Ингосстрах", сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники на страховом рынке. Однако к моменту ударов действие покрытия террористических рисков по полисам истекло, а продлить его в компании не успели.

В период с 8 по 11 октября атакам дронов подверглись три центра обработки данных IT-гиганта — в Рязанской, Калужской и Владимирской областях, что привело к масштабным сбоям в работе интернет-сервисов, маркетплейсов и СМИ.

Участие страховщиков в компенсации ущерба будет зависеть от индивидуальных договоренностей сторон; в страховых компаниях и "Яндексе" ситуацию пока не комментируют.