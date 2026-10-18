Эксперт успокоил клиентов платежных сервисов после атак на дата-центры Эксперт Дурдыев: с деньгами клиентов платежных сервисов ничего не случится

Москва18 окт Вести.Если центры обработки данных (ЦОД), где хранится информация о счетах клиентов платежных сервисов, будут повреждены, ничего с самими деньгами не произойдет. Об этом рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев в интервью ИС "Вести".

Эксперт объяснил, что компании никогда не хранят данные на одном сервере, они территориально разнесены так, что в случае повреждения какой-либо инфраструктуры данные можно будет восстановить через другие серверы.

Очень важно понимать, что с деньгами клиентов ничего не произойдет. Деньги не хранятся непосредственно в дата-центрах, там хранятся записи об этих деньгах. Эти записи располагаются на различных серверах, и даже при утере одного из них эти записи восстанавливаются с других уточнил Дурдыев

С 8 по 11 октября три центра обработки данных "Яндекса" - в Рязанской, Калужской и Владимирской областях - подверглись атакам дронов, что привело к масштабным сбоям в работе интернет-сервисов, маркетплейсов и СМИ.