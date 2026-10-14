"ЦОД судного дня": в "Ростелекоме" заявили о необходимости запасных дата-центров Зампред "Ростелекома" заявил о потребности в "ЦОДе судного дня"

Москва14 окт Вести.Для восстановления сервисов после атак на дата-центры российским компаниям необходимы резервные площадки – центры обработки данных (ЦОД) "судного дня". Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ПАО "Ростелеком" Валерий Ермаков на форуме РБК Tech.

Обязательно сегодня, все понимают, нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов, в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы сказал он

По его словам, особенность текущего момента заключается в стремительном обновлении "модели угроз и нарушений", при которых нужно очень быстро реагировать на то, что до этого считалось невозможным. Атака на дата-центры "Яндекса" - доказательство этому.

Это говорит о чем? Говорит о том, что вся инфраструктура, которая была построена в предыдущий период времени, она отвечала задачам в первую очередь эффективности экономики и централизации подчеркнул Ермаков

Зампред "Ростелекома" пояснил, что крупные компании концентрировали свои ключевые сервисы на нескольких площадках, что позволяло повысить экономическую эффективность и упростить управление. Однако централизация в новых условиях становится уязвимость, поэтому заказчики в срочном порядке пересматривают модели угроз и переходят к микросотовой архитектуре. Такой шаг позволит повысить устойчивость инфраструктуры за счет распределения сервисов между большим количеством площадок, резервировании мощностей и географического разнесения объектов.