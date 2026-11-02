Москва2 ноя Вести.Крупнейший на российском рынке провайдер коммерческих центров обработки данных "РТК-ЦОД", входящий в контур "Ростелекома", начал аудит собственных технических мощностей в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

Директор по связям с государственными органами "РТК-ЦОД" Дмитрий Панышев пояснил, что они готовы зарезервировать 10% мощности своих дата-центров, как того требует указ президента.

Мы приступили к оперативному аудиту наших площадей и мощностей. По его итогам мы предоставим актуальные данные в Минцифры в рамках исполнения указа пояснил Панышев

Согласно положениям указа, который был подписан 2 ноября, центры обработки данных в России, не связанные с госорганами, должны по требованию властей предоставить зарезервированные мощности в случае необходимости.