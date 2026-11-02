Москва2 ноя Вести.Телекоммуникационная компания "Ростелеком" намерена заняться созданием подземных центров обработки данных (ЦОД) с повышенным уровнем защиты. Об этом сообщают "Ведомости".

Уточняется, что компания уже находится в переговорах с "Норникелем".

По словам топ-менеджера "Ростелекома", такие объекты рассматриваются как наиболее защищенные, поскольку имеют три уровня защиты говорится в материале

Первый уровень защиты связан с дублированием данных на резервные площадки. Второй предполагает, что вычислительные мощности будут распределены по нескольким географически разнесенным площадкам. Третий уровень защиты подразумевает размещение ЦОДов под землей с учетом наиболее опасных угроз.

Ранее сооснователь компании по информационной безопасности (ИБ) 3Side Артем Наливайко рассказал, что выбор места для размещения ЦОД зависит от специфических региональных рисков. Эти факторы включают в себя геополитическую нестабильность, сейсмическую активность и угрозы затопления, добавил он.