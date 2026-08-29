Москва29 авг Вести.Компания "Росатом Недра" уделяет большое внимание роботизации и рассчитывает частично заменить шахтеров роботами в самых тяжелых работах. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор АО "Росатом Недра" Владимир Верховцев.

В регионах, где Росатом ведет добычу урана и редкоземельных металлов, был запущен просветительский проект "Горный код". Для учеников робототехнических классов закупают компьютеры и конструкторы, чтобы дети изучали основы программирования и роботизации.

Мы сейчас очень большое внимание уделяем роботизации. Если эта программа у нас пойдет (мы все делаем для того, чтобы она пошла), то, конечно, роботы заменят частично тяжелый шахтерский труд. Но без человека не обойдешься, поэтому людей ищем, зовем сказал Верховцев

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в России устойчиво растет спрос в том числе на специалистов по робототехнике и операторов беспилотных авиационных систем (БАС). Он добавил, что пока эти профессии не являются массовыми.