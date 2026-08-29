В "Росатом Недра" надеются на помощь участников СВО в работе с робототехникой

В "Росатом Недра" ждут участников СВО для работы с робототехникой под землей В "Росатом Недра" надеются на помощь участников СВО в работе с робототехникой

Москва29 авг Вести.Участники спецоперации, владеющие навыками управлениями роботехническими комплексами (РТК), смогут применить свой опыт в горном производстве. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель генерального директора АО "Росатом Недра" Виталий Подлесный.

Он отметил, что принципы работы с гражданскими и военными РТК в целом довольно схожи, и выразил надежду, что после окончания СВО российские бойцы придут в компанию для работы с подземными роботами.

Мы видели, как сначала дроны заполонили небо, а сейчас наземные робототехнические комплексы, которые из себя представляют, по сути, все то же самое, только вместо ковша или отвала – пулемет, или гранатомет, или комплекс РЭБ, или какое-то саперное оборудование, или какое-то рэбовское оборудование. То есть перекликается очень сильно, и мы надеемся, что после окончания СВО военнослужащие, которые имеют опыт обращения с наземными робототехническими комплексами, придут к нам работать уже с нашими подземными робототехническими комплексами заявил Виталий Подлесный

Заместитель генерального директора АО "Росатом Недра" также отметил, что труд шахтера созвучен с военной службой.

Это наиболее дисциплинированные, как правило, наиболее мотивированные, если брать про Донбасс, люди. Потому что они свою землю защищают добавил он

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно заранее готовиться к будущему трудоустройству бойцов спецоперации. Глава государства отметил, что после окончания СВО возникнет вопрос возвращения бойцов с линии боевого соприкосновения.