В Японии придумали, как использовать старые шахты и тоннели в ИИ-сфере В Японии переделают старые шахты и тоннели под дата-центры

Москва18 окт Вести.Японская компания Mitsui Fudosan, одна из крупнейших в стране в сфере строительства и управления недвижимостью в стране, планирует создать сеть подземных центров обработки данных (ЦОД) в неиспользуемых туннелях и шахтах, первый такой дата-центр должен появиться к концу 2027 года в городе Кобе, сообщает газета "Никкэй".

Его хотят разместить в подземной галерее, по которой с 1964 по 2005 год доставляли грунт для строительства искусственного острова. Компания намерена арендовать в туннеле участок протяженностью около 3 км и площадью примерно 17 тыс. кв. м. На глубине 40 м установят контейнеры с серверами для систем искусственного интеллекта, их общее энергопотребление составит до 20 МВт.

Температура в туннеле круглый год естественным образом будет держаться на уровне 15-20 градусов Цельсия, поэтому расходы на охлаждение серверов удастся существенно сократить. Для этой цели также рассматривается использование грунтовых вод.

Отмечается, что в дальнейшем Mitsui Fudosan собирается строить ЦОД во многих туннелях на острове Хонсю и на соседнем Кюсю. Подземные объекты лучше переносят землетрясения, чем наземные, строительство которых к тому же нередко вызывает протесты местных жителей. Из-за горного рельефа в Японии много туннелей, до трети из них построены более 50 лет назад и часто не используются.

По данным "Никкэй", суммарная мощность ЦОД для систем ИИ в Японии в первой половине 2030-х годов вырастет почти в 4,5 раза по сравнению с концом 2025 года. По этому показателю страна выйдет на третье место в мире после США и Китая, говорится в публикации.

По мнению некоторых российских экспертов, в нашей стране подземные ЦОД целесообразно размещать на Урале и в Мурманской области, используя уже существующую горнодобывающую инфраструктуру.