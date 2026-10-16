Строительство защищенных ЦОДов под землей: перспективы и сложности в РФ В России предложили строить подземные дата-центры на базе шахт

Москва16 окт Вести.Подземные центры обработки данных (ЦОД) в целях безопасности наиболее целесообразно размещать в промышленных регионах Урала и в Мурманской области, используя уже существующую горнодобывающую инфраструктуру. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала эксперт в области недвижимости и девелопмента Ирина Комаченко.

По словам специалиста, новое подземное строительство с нуля в Москве и Подмосковье связано со сложной геологией, плотной застройкой и высокими затратами. В то же время Мурманская область обладает дополнительным преимуществом в виде холодного климата, облегчающего охлаждение серверов, что аналогично успешному опыту использования бывших шахт в Норвегии.

Ранее представители "Ростелекома" заявили о необходимости создания защищенных дата-центров "судного дня" для резервного копирования данных на фоне меняющихся угроз, однако эксперт напомнила, что помимо укрепленных стен такие объекты по-прежнему зависят от стабильного энергоснабжения и каналов связи.