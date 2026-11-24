Москва24 нояВести.Программа строительства центров обработки данных (ЦОД) в субъектах РФ, в которых развита добыча угля, должна быть утверждена до конца 2026 года. Соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.
Уточняется, что прежде всего речь идет о Кемеровской области и Якутии.
Кабмину поручено обеспечить реализацию программы. Первый доклад необходимо представить до 15 января 2027 года, затем - ежегодно.
В октябре вражеские БПЛА атаковали несколько центров обработки данных "Яндекса" – в Сасово, Калуге и Владимире.
По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, при защите цифровой инфраструктуры нужно распределять мощности и прятать их под землю.
По мнению некоторых российских экспертов, в нашей стране подземные ЦОД целесообразно размещать на Урале и в Мурманской области, используя уже существующую горнодобывающую инфраструктуру.