Путин поручил утвердить программу строительства ЦОДов в Сибири Путин поручил утвердить программу создания ЦОД в угледобывающих регионах

Москва24 ноя Вести.Программа строительства центров обработки данных (ЦОД) в субъектах РФ, в которых развита добыча угля, должна быть утверждена до конца 2026 года. Соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.

Уточняется, что прежде всего речь идет о Кемеровской области и Якутии.

Кабмину поручено обеспечить реализацию программы. Первый доклад необходимо представить до 15 января 2027 года, затем - ежегодно.

В октябре вражеские БПЛА атаковали несколько центров обработки данных "Яндекса" – в Сасово, Калуге и Владимире.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, при защите цифровой инфраструктуры нужно распределять мощности и прятать их под землю.

По мнению некоторых российских экспертов, в нашей стране подземные ЦОД целесообразно размещать на Урале и в Мурманской области, используя уже существующую горнодобывающую инфраструктуру.