Москва15 октВести.Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах Кузбасса, передает РИА Новости.
Руководитель субъекта сделал соответствующее заявление на форуме "Российская энергетическая неделя".
По мнению главы региона, отработанные карьеры способны вместить всю инфраструктуру, необходимую для функционирования центра обработки данных (ЦОД).
Капитальные затраты на создание таких дата-центров, будут минимальнысказал Середюк
По его словам, подземные воды можно будет использовать для охлаждения техники, а размещение ЦОДа в отработке повышает степень защищенности объекта от внешних воздействий.