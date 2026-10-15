Глава Кузбасса предложил "закопать" дата-центры в отработанных угольных карьерах Середюк предложил размещать ЦОДы в отработанных угольных карьерах Кузбасса

Москва15 окт Вести.Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах Кузбасса, передает РИА Новости.

Руководитель субъекта сделал соответствующее заявление на форуме "Российская энергетическая неделя".

По мнению главы региона, отработанные карьеры способны вместить всю инфраструктуру, необходимую для функционирования центра обработки данных (ЦОД).

Капитальные затраты на создание таких дата-центров, будут минимальны сказал Середюк

По его словам, подземные воды можно будет использовать для охлаждения техники, а размещение ЦОДа в отработке повышает степень защищенности объекта от внешних воздействий.