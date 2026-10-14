В ГД предложили строить центры обработки данных под землей для защиты от дронов

В ГД предложили убирать ЦОДы под землю В ГД предложили строить центры обработки данных под землей для защиты от дронов

Москва14 окт Вести.Центры обработки данных (ЦОДы) необходимо размещать под землей, чтобы обезопасить их от атак беспилотников, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Герой России Дмитрий Саблин Интерфаксу.

Для обеспечения защиты центров обработки данных надо "уходить под землю", то есть строить такие объекты под землей. Это - единственная защита, другого варианта нет сказал Саблин

По мнению зампреда, российское ПВО сбивает около 98% вражеских беспилотников, но даже один дрон представляет угрозу для центра обработки данных.

Ранее сообщалось, что рабочая группа правительственной подкомиссии по развитию искусственного интеллекта обсуждает возможность размещения центров обработки данных (ЦОД) за рубежом для обслуживания этой технологии.