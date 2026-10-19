Москва19 окт Вести.Вместо одного крупного центра обработки данных (ЦОД) компании будут строить несколько небольших объектов для усиления защиты от атак по этой инфраструктуре. Таким мнением с ИС "Вести" поделился соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования "26.20" Максим Горшенин.

Он добавил, что такую схему уже начали использовать маркетплейсы, чьи склады ранее подвергались атакам ВСУ.

ЦОДы уже перестанут строить, это уже … на спад идущая тенденция, когда строят огромный центр обработки данных - увидели в этом опасность, и идет история к маленьким центрам обработки данных, к локальным … для того, чтобы обезопасить таким образом вычислительные ресурсы. … Те же самые склады наших маркетплейсов это показывают, они перенесли хранение на пункты выдачи частично и сделали другую логистику именно по хранению товаров, а не все сосредотачивать в одном месте. … У ЦОДов идет на то, чтобы делать более мелкие … места хранения информации рассказал Горшенин

Ранее президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев объяснил, как "Яндекс" смог оперативно восстановить данные после атак на свою инфраструктуру. Он отметил, что удары по ЦОДам носили беспрецедентный характер.