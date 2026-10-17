Москва17 окт Вести.Защита центров обработки данных (ЦОД) от современных угроз требует формирования нового рынка частных систем противодействия дронам и разработки соответствующих правовых норм, так как традиционные средства ПВО для бизнеса пока недоступны или неэффективны.Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бизнес-консультант компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.

По его словам, в вопросах противовоздушной обороны дата-центры стоят в одном ряду с НПЗ — они так же уязвимы и нуждаются в прикрытии.

Ничем не отличаются, и до недавнего времени в частные руки такого рода технологии было запрещено продавать и использовать. Только сейчас сделали послабление, но на стороне частного бизнеса таких специалистов просто нет, которые бы могли заниматься ПВО, и противоракетной обороной или протидроновой обороной. Поэтому это тоже новые эксперты, новые направления для изучения, для разработки правил игры. И, конечно, для экономики, потому что рынок, если ему дадут право разрабатывать что-то для частного сегмента, наверное, тоже "скакнет", и ЦОДы будут не только решетками защищаться, как это сейчас происходит, но и будут появляться какие-то средства радиоэлектронной борьбы и средства активного подавления дронов, насчет защиты от ракет вряд ли. Здесь все-таки без ПВО не обойтись, но от дронов, наверное, можно использовать различные антидроновые ружья и другие установки, которые сейчас на рынке есть. Стоят они, правда, недешево рассказал Лукацкий

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