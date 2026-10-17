Москва17 окт Вести.Стремительный рост энергопотребления ИИ-инфраструктуры заставляет государства вводить жесткие регуляторные ограничения на строительство и эксплуатацию традиционных центров обработки данных (ЦОД) с воздушным охлаждением. Это вынуждает бизнес переходить на более эффективные технологии, рассказал ИС "Вести" сооснователь компании по информационной безопасности (ИБ) 3Side Артем Наливайко.

Требования по электроэнергии, где вся эта история на фоне ИИ- бума тоже очень сильно растет, и очень многие страны пришли к тому, что воздушное охлаждение ЦОДов для них уже перестает быть не то, что стандартом, а чем-то допустимым. У нас уже появляются страны, в первую очередь пока это, насколько я помню, Сингапур, который уже ставит очень жесткий национальный стандарт, что ЦОД с энергопотреблением выше такого-то значения, мы просто запрещаем строить. Большинство стран, именно в этом плане воздействует регуляторно. То есть условно, вы можете построить и обычный ЦОД, но вы не сможете в нем работать, допустим, с данными финансового сектора, чем-то подобным. И это вас с точки зрения бизнеса тут же резко, очень сильно ограничит сказал Наливайко

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российские власти находятся в контакте с бизнесом по вопросу защиты центров обработки данных (ЦОД), хотя это дорогие меры.