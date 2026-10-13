Москва13 окт Вести.Производители меди сталкиваются с кризисом и не успевают адаптироваться к растущему спросу на металл, который в ближайшие годы будет только увеличиваться из-за появления новых крупных потребителей - центров хранения данных. Об этом ИС "Вести" рассказал автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

Рост спроса на медь из-за перехода на электротранспорт, развития электросетей и дата-центров для работы ИИ на фоне падающей добычи и концентрации запасов создает дефицит этого металла и толкает цены вверх.

Оперативная статистика говорит о том, что производство меди в этом году находилось на уровнях ниже, чем в прошлом. И это говорит о том, что в общем-то производители переживают кризис и не успевают адаптироваться к растущему спросу на этот металл. А он в ближайшие годы будет расти, потому что традиционным потребителям в виде электросетей и электрогенерации начинают добавляться ЦОДы (центры обработки данных - прим. ред.), которым требуется медь для охлаждения, медь нужна для разводки проводов внутри ЦОДов, медь нужна для питания этих ЦОДов, и это очень крупный и агрессивный потребитель пояснил Огородников

Ранее генеральный директор ООО "УК Баимская" Георгий Фотин рассказал, что компания стала первой в России, кто использовал технологию прямого обогащения в медной индустрии. Он отметил, что в Баимском горно-обогатительном комбинате около 50 машин работают беспилотно.