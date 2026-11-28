Медь как новое золото: как бум ИИ спровоцировал кражи крыш японских храмов FT: Японии храмы меняют медные крыши из-за краж и роста цен на металл

Москва28 ноя Вести.В Японии синтоистские святилища начали заменять традиционные медные крыши на покрытия из нержавеющей стали. Причиной стали участившиеся кражи медной черепицы на фоне резкого роста цен на металл, связанного с инвестиционным бумом в сфере искусственного интеллекта, строительством дата-центров и развитием электромобилей. Об этом сообщает Financial Times.

Одним из пострадавших стал храм Азума в префектуре Канагава, с крыши которого в этом году было похищено около 200 кг медной черепицы.

Мы и раньше ловили людей на краже денег из ящика для пожертвований, но никогда не предполагали, что они снимут все с крыши в задней части здания приводит издание слова представителя храма Макото Моридзири

Знаменитые зеленые медные плитки, установленные в 1943 году, было решено заменить более дешевыми элементами из нержавеющей стали, которые меньше привлекают воров.

Медь широко используется при строительстве центров обработки данных, необходимых для работы ИИ: из неё изготавливают электрические кабели, системы электроснабжения и компоненты охлаждения серверов. Стремительное развитие технологий требует новых дата-центров и увеличения мощностей электросетей, что повышает мировой спрос на медь и способствует росту её стоимости.

По данным Национального полицейского агентства Японии, число краж металла в стране выросло примерно с 5,5 тыс. в 2020 году до почти 21 тыс. в 2024 году. Власти увеличили количество патрулей в наиболее пострадавших районах префектур Канагава и Нагоно. Синтоистские святилища особенно уязвимы: многие расположены в лесах и горах вдали от городов, где из-за сокращения населения становится меньше людей, а их крыши часто покрыты медью, приобретающей со временем характерный зелёный оттенок.

На фоне роста числа краж правительство Японии ужесточило законодательство. Новые меры усилили контроль за торговцами металлоломом и ввели наказание за ношение без законных оснований скрытых болторезов или кабелерезов. В 2026 году медь на Лондонской бирже металлов подорожала более чем на 17%.