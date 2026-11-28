Москва28 нояВести.В Японии синтоистские святилища начали заменять традиционные медные крыши на покрытия из нержавеющей стали. Причиной стали участившиеся кражи медной черепицы на фоне резкого роста цен на металл, связанного с инвестиционным бумом в сфере искусственного интеллекта, строительством дата-центров и развитием электромобилей. Об этом сообщает Financial Times.
Одним из пострадавших стал храм Азума в префектуре Канагава, с крыши которого в этом году было похищено около 200 кг медной черепицы.
Мы и раньше ловили людей на краже денег из ящика для пожертвований, но никогда не предполагали, что они снимут все с крыши в задней части зданияприводит издание слова представителя храма Макото Моридзири
Знаменитые зеленые медные плитки, установленные в 1943 году, было решено заменить более дешевыми элементами из нержавеющей стали, которые меньше привлекают воров.
Медь широко используется при строительстве центров обработки данных, необходимых для работы ИИ: из неё изготавливают электрические кабели, системы электроснабжения и компоненты охлаждения серверов. Стремительное развитие технологий требует новых дата-центров и увеличения мощностей электросетей, что повышает мировой спрос на медь и способствует росту её стоимости.
По данным Национального полицейского агентства Японии, число краж металла в стране выросло примерно с 5,5 тыс. в 2020 году до почти 21 тыс. в 2024 году. Власти увеличили количество патрулей в наиболее пострадавших районах префектур Канагава и Нагоно. Синтоистские святилища особенно уязвимы: многие расположены в лесах и горах вдали от городов, где из-за сокращения населения становится меньше людей, а их крыши часто покрыты медью, приобретающей со временем характерный зелёный оттенок.
На фоне роста числа краж правительство Японии ужесточило законодательство. Новые меры усилили контроль за торговцами металлоломом и ввели наказание за ношение без законных оснований скрытых болторезов или кабелерезов. В 2026 году медь на Лондонской бирже металлов подорожала более чем на 17%.