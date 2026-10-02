Москва2 окт Вести.В японской префектуре Тояма полиция расследует необычную серию краж. Неизвестный похищает стельки из сменной обуви школьниц, сообщает Tokyo Reporter.

По данным издания, случаи зафиксированы как минимум в 14 школах. Только за текущий учебный год жертвами кражи стали не менее 35 учениц. Следователи обратили внимание на закономерность: многие пострадавшие школьницы были известны в интернете благодаря успехам во внеклассных клубах или участию в телевизионных программах.

В некоторых случаях злоумышленник забирал даже стельки, которые были прочно приклеены или пришиты к обуви. Большинство пропаж ученицы обнаруживали после выходных, поэтому полиция предполагает, что неизвестный проникает в учебные заведения по субботам или воскресеньям.

Правоохранители изучают записи камер наблюдения, установленных в нескольких учебных заведениях. Бывший руководитель следственного подразделения полиции Канагава Тацуюки Наруми предположил, что за серией краж может стоять один человек. По его мнению, мотив злоумышленника может быть связан с фетишем, а повторение краж способно сделать его действия более дерзкими.