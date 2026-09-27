India Today: слухи об изнасиловании привели к погромам в индийском университете

В индийском университете случился погром из-за слухов об изнасиловании India Today: слухи об изнасиловании привели к погромам в индийском университете

Москва27 сен Вести.Около двух тысяч студентов приняли участие в протестах и беспорядках на территории Lovely Professional University в индийском штате Пенджаб. Об этом сообщило издание India Today.

Поводом стали распространившиеся в социальных сетях слухи о предполагаемом изнасиловании студентки.

На опубликованных в интернете видеозаписях участники беспорядков разбивают окна, бросают кирпичи и цветочные горшки, а также поджигают отдельные участки зданий. Позднее протестующие перекрыли расположенное рядом с университетом шоссе, нарушив движение транспорта.

На территорию кампуса прибыли сотрудники полиции. Впоследствии правоохранительные органы заявили, что информация о нападении на студентку не подтвердилась.

По версии полиции, причиной беспорядков могло стать недопонимание между студентами и администрацией университета. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее в Индии леопард забрел в алкомаркет. Сообщалось, что он ранил трех человек и устроил погром в магазине.