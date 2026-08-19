В Индии после студенческих протестов отменили результаты госэкзаменов Власти Индии обнулили результаты экзаменов, из-за которых начались протесты

Москва19 авг Вести.Правительство индийского штата Джаркханд опубликовало список из 44 экзаменов по набору на госслужбу, результаты которых были обнулены на фоне протестов студентов. Об этом сообщает Times of India.

Среди отмененных были результаты экзаменов на должности инспекторов по борьбе с наркотиками, заместителей коллекторов, стоматологов, старших научных сотрудников и других. Власти отметили, что решение отменить результаты было принято в связи с жалобами и по результатам проведенного расследования.

На фоне митингов студентов, начавшихся в июле с требованиями отмены результатов тестов, правительство объявило о ряде мер по устранению нарушений на экзаменах. Будут созданы внутренние подразделения контроля, специальный комитет для изучения реформ в экзаменационной системе, также планируется создание Ускоренного суда для рассмотрения дел, связанных с нарушениями на экзаменах.

Ранее сообщалось, что из-за протестов в Индии правительство потребовало ограничить доступ к мессенджеру Bitchat.