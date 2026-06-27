© Специалисты в госпитале были настолько удивлены первичными результатами, что проводили тестирование детей дважды и даже отправили образцы в две независимые лаборатории., Globallookpress

Во Франции не будут публиковать результаты проверки чиновников на наркотики

Власти Франции не сочли нужным публиковать итоги теста чиновников на наркотики Во Франции не будут публиковать результаты проверки чиновников на наркотики

Москва27 июн Вести.Власти Франции не станут публиковать итоги тестирования чиновников на употребление наркотиков, которое было введено премьер-министром Себастьяном Лекорню.

Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на слова источника из окружения Лекорню AFP. Собеседник агентства подчеркнул, что данная проверка не является трибуналом.

Мы запустили эту кампанию тестов во имя соблюдения высоких стандартов и обеспечения безопасности государства. Такие должности связаны с повышенными рисками и по своей природе делают занимающих их людей более уязвимыми. Однако мы не намерены предавать огласке имена этих лиц говорится в публикации

Премьер-министр Франции приказал сотрудникам всех министерств, включая их глав, проходить обязательные проверки на употребление наркотиков в форме экспресс-тестов слюны непосредственно в стенах министерств. Тестирование осуществляется без предупреждения.

Ранее сообщалось, что власти Франции запретили парижанам и жителям еще 34 департаментов употреблять алкоголь во время праздника "День музыки". Официальная цель запрета – снизить число случаев обморока и обезвоживания, чтобы разгрузить экстренные службы, которые и так работают в усиленном режиме из-за жары.