Госучреждения Франции отказываются от использования Windows в пользу Linux

Их ответ Windows: Франция переходит на Linux ради цифрового суверенитета

Москва11 апр Вести.Франция предпринимает значительные шаги в рамках программы укрепления цифрового суверенитета. Государственные учреждения страны начнут переходить с операционной системы Windows на использование Linux.

Власти также рекомендуют заменить на французский аналог платформу для видеоконференций Google Meet, сообщает издание Les Numeriques.

Первыми участниками цифровой трансформации станут ключевые ведомства, среди которых Межведомственное управление по цифровым вопросам (DINUM), Генеральное управление предприятий (DGE), Национальное агентство кибербезопасности (ANSSI) и Управление государственных закупок (DAE).

Остальные министерства должны представить свои планы, связанные с отказом от американского программного обеспечения, до конца осени 2026 года.

Отмечается, что тема цифрового суверенитета активно обсуждается во Франции с начала текущего года, когда правительство заявило о необходимости ускорить реализацию мер, направленных на снижение зависимости от технологий неевропейских стран. Это связано с опасениями, что США могут ограничить доступ к своим разработкам на территории Европы.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин рассказал ИС "Вести", как Россия помогает другим странам обрести цифровой суверенитет.