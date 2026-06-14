Москва14 июнВести.Армия Индии отменила ряд традиций, сохранившихся со времен британского колониального правления. Об этом пишет агентство ANI.
Уточняется, что изменения внесены в гражданскую и парадную формы, а также правила ношения мечей. Кроме того, армия отказалась от использования слова "королевский".
Эти меры ... включают введение жилета "банди" (элемент традиционной индийской одежды) как часть официальной гражданской формы, отказ от пояса с подсумками в парадной форме под номерами пять и шесть, определение ношения меча инспекторами как необязательного и прекращение использования архаичной терминологии, такой как "Королевский"отмечается в публикации
Нововведения подразумевают сознательный отход от остаточных символов и терминологии колониальной эпохи, подчеркивает агентство.
В сентябре 2023 года сообщалось, что власти Индии могут попытаться вернуть стране ее историческое название "Бхарат" – так страна называется на языке хинди.