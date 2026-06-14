Москва14 июн Вести.Армия Индии отменила ряд традиций, сохранившихся со времен британского колониального правления. Об этом пишет агентство ANI.

Уточняется, что изменения внесены в гражданскую и парадную формы, а также правила ношения мечей. Кроме того, армия отказалась от использования слова "королевский".

Эти меры ​​​... включают введение жилета "банди" (элемент традиционной индийской одежды) как часть официальной гражданской формы, отказ от пояса с подсумками в парадной форме под номерами пять и шесть, определение ношения меча инспекторами как необязательного и прекращение использования архаичной терминологии, такой как "Королевский" отмечается в публикации

Нововведения подразумевают сознательный отход от остаточных символов и терминологии колониальной эпохи, подчеркивает агентство.

В сентябре 2023 года сообщалось, что власти Индии могут попытаться вернуть стране ее историческое название "Бхарат" – так страна называется на языке хинди.