Москва9 авг Вести.У европейцев было ошибочное представление об Индии в период ее завоевания. Оказалось, что им стоило бы поучиться у индийцев чувству прекрасного. Об этом ИС "Вести" рассказал кандидат исторических наук Петр Топычканов.

По его словам, европейцы относили население Индии к отсталым народам, но были поражены увиденными шедеврами искусства и архитектуры.

Индия всегда была местом, которое привлекало своим богатством, поэтому ее завоевывали. И когда португальцы появились на берегу, они сначала хотели предлагать какие-то вещи, которые предлагали бы отсталым народам в других частях мира. Но по уровню изысканности тканей, которые они там увидели, по изысканности образцов искусства, архитектуры, оказалось, что европейцам было много чему научиться… Образ того, что Индия – источник богатства, источник роскоши покорил умы европейцев и англичан, и, в частности, Ост-Индскую кампанию, тех, кто завоевывали для [Британской империи] Индию. Это были и авантюристы, и жестокие люди, местами безумные. С их именами связаны грабежи сумасшедшие, когда они вывозили все на свете отметил Топычканов

По словам эксперта, сейчас одним из вопросов, который Индия поднимает снова в разговорах с Великобританией является то, что Лондону пора вернуть все вывезенное из страны в эпоху колонизации.