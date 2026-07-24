Эксперт рассказал, что не следует недооценивать в современном мире Эксперт Низами рассказал, что не следует недооценивать в современном мире

Москва24 июл Вести.Цивилизации становятся сиротами, если забывают своих предков, это крайне важно для всех стран, в том числе и Узбекистана. Об этом заявил ИС "Вести" директор Оксфордского центра исламских исследований Фархан Низами.

По словам эксперта, сегодня ценность этой идеи не всегда осознается в полной мере.

Как дети могут осиротеть, цивилизации тоже становятся сиротами. Если забывают, кем были их родители, это крайне важно для всех современных стран и особенно для такой, как Узбекистан, чей вклад не ограничивается политическими границами … Например, если посмотреть на великолепные образцы архитектуры Тимуридов, то свой вклад внесли мастера из разных уголков Центральной Азии, из Ирана, из Турции, из более отдаленных мест. Но они чувствовали, что могут внести свой вклад через эту цивилизацию … Иногда в современном мире мы не осознаем значение идеи … Но не следует недооценивать ценность знаний, культуры, искусства и поэзии, и те страны, которые упускают это из виду, многое теряют пояснил Низами

Также он подчеркнул, что сохранение и популяризация культурного наследия дают молодежи уверенность в себе, которая необходима любой современной нации.

Ранее эксперт "Государственного Эрмитажа" Игорь Малкиель назвал Узбекистан своеобразной Меккой для археологов. Он рассказал, что специалисты Эрмитажа на протяжении почти века принимают участие в экспедициях в республику.