Археолог из Эрмитажа рассказал об уникальных находках под Бухарой Археологи нашли под Бухарой дом известного историка и лабораторию алхимика

Москва24 июл Вести.Археологи в ходе раскопок в Бухарской области Узбекистана нашли вероятный дом известного ученого-историка Нухутби и лабораторию алхимика VIII века, рассказал ИС "Вести" заведующий лабораторией научной реставрации Государственного Эрмитажа Игорь Малкиель.

Под Бухарой мы копали дом, в котором, возможно, жил очень известный ученый-историк Нухутби. Мы нашли этот дом. Там были сосуды, которые были подписаны отметил Малкиель

По словам эксперта, уникальной находкой стала лаборатория алхимика VIII века в городище Пайкенд, в 60 километрах от Бухары, а также древние "талончики" на прием к врачу.

Там были найдены химические сосуды для возгонки жидкостей, реторты, различные олимпики. И что интересно, были найдены остраконы – это глиняные черепки, на которых были надписи. Это был номерок к врачу, с которым пациент мог прийти в определенное время, чтобы полечиться вот в этом здании заявил археолог

Ранее сообщалось, что археологи восстановили облик двух древних венгров с Южного Урала.