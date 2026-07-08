Москва8 июл Вести.В оазисах Египта скрыты огромные древние города, сообщил ИС "Вести" заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.

В оазисах [Египта] лежат огромные города, исследованные очень частично. Потому что в Египте, по счастью, под песками все сохраняется очень хорошо. Но увидеть это нелегко, потому что песок сразу забирает все обратно заявил он

Ранее стало известно об обнаружении в оазисе Дахла в западной пустыне Египта хорошо сохранившийся город IV века. Там были найдены обнаружены 18 древних гробниц и 24 погребальных золотых амулета.

По мнению специалистов, найденный некрополь относится к древнему портовому городу Левкаспис, который стоял на границе торговых путей.