Москва27 мая Вести.Экстрадиционное производство в отношении российского археолога Александра Бутягина, освобожденного из польской тюрьмы, официально завершено. Об этом сообщили в Telegram-канале его адвокатов.

28 апреля 2026 года министр юстиции Польши отказал Украине в выдаче Бутягина. Решение окончательное, обязательно к исполнению и не подлежит обжалованию. Документ уже передали археологу.

Адвокат Адам Доманьски пояснил, что защита рассматривала обмен как возможный, но не гарантированный вариант. Чтобы он стал юридически возможен, Бутягин и его адвокаты согласились ускорить процедуру и передать дело напрямую министру юстиции. Это было рискованно: в случае отказа или срыва операции археолог уже не смог бы обратиться в ЕСПЧ для срочной приостановки экстрадиции.

После отказа в выдаче Окружной суд в Варшаве отменил арест Бутягина и постановил освободить его. Затем археолога сопроводили к польской границе.

Александра Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Киев обвинял археолога в уничтожении культурного наследия во время раскопок в Крыму.