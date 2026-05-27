Археолог Бутягин отказался судиться за возврат арестованной в Польше техники

Москва27 мая Вести.Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин решил не добиваться через суд возврата арестованной техники, чтобы избежать дополнительных юридических расходов.

Как уточняется в Telegram-канале адвоката Бутягина, археолог посчитал дальнейшие судебные разбирательства нецелесообразными с финансовой точки зрения и решил не инициировать новые процессы, связанные с возвратом имущества.

Решение было принято после завершения экстрадиционного производства в Польша. Ранее министр юстиции Польши окончательно отказал Украине в выдаче российского археолога.