Польша официально отказала Украине в экстрадиции Бутягина в день его обмена

Польша официально отказала Украине в экстрадиции Александра Бутягина Польша официально отказала Украине в экстрадиции Бутягина в день его обмена

Москва27 мая Вести.Министерство юстиции Польши окончательно отказало Украине в экстрадиции российского археолога Александра Бутягина 28 апреля, когда состоялся его обмен на белорусско-польсколй границе. Об этом говорите в Telegram-канале, посвященном защите Бутягина.

Там говорится, что на прошлой неделе адвокатам Бутягина вручили решение министра юстиции Польши по делу об экстрадиции, а 27 мая этот документ был передан самому Бутягину.

28 апреля 2026 года министр юстиции Польши отказал Украине в выдаче Александра Бутягина. Это решение является окончательным, обязательным к исполнению и не подлежит обжалованию говорится в документе польского минюста в адрес Украины

Адвокат Бутягина Адам Доманьски пояснил, что защита заранее готовилась к различным сценариям, включая обращение в международные инстанции. По его словам, "мы выстраивали защиту так, чтобы Александр смог обратиться в Европейский суд по правам человека и добиться срочной приостановки экстрадиции".

Однако после вердикта польского министра необходимость в задействовании механизмов ЕСПЧ отпала, так как национальное право встало на сторону защиты.

Российский ученый Бутягин, а также жена российского военного, который служит в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны 28 апреля на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Обмен состоялся на границе Польши и Белоруссии.