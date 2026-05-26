Археолог Бутягин рассказал, что похудел на 17 кг в польской тюрьме

Москва26 мая Вести.Археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, которого освободили из польской тюрьмы после почти пяти месяцев заключения, рассказал, что за это время похудел на 17 килограммов благодаря регулярным тренировкам.

Во время пресс-конференции в издательстве "Наука" он отметил, что старался поддерживать физическую форму и систематически занимался спортом.

Чтобы как-то себя поддерживать, я там тренировался и 17 килограммов сбросил сказал Бутягин

По его словам, после возвращения он смог надеть брюки, которые не носил три года. Археолог также признался, что никогда прежде не занимался спортом так методично.

Ранее Бутягин рассказал, как украинский заключенный в польской тюрьме пожелал ему попасть под обмен.