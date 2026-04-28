Технику освобожденного археолога Бутягина пока удерживают в Польше Телефон и ноутбук освобожденного Бутягина остались в Польше

Москва28 апр Вести.Телефон и ноутбук освобожденного российского археолога Александра Бутягина остались в Польше под арестом, сообщается в Telegram-канале друзей ученого.

Близкие Бутягина уточнили, что археолог сейчас остается в Белоруссии.

У него по-прежнему нет доступа к средствам связи: его мобильный телефон и ноутбук были изъяты по запросу Украины и остаются под арестом указывается в Telegram-канале

Адвокатам еще предстоит обжаловать удержание техники.

В то же время, согласно информации близких Бутягина, археолог уже связался с коллегами в Эрмитаже и сообщил, что с ним все в порядке, и к пятнице он надеется попасть домой.

Бутягин и супруга российского военнослужащего из миротворческого контингента в Приднестровье во вторник были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Обмен состоялся на польско-белорусской границе.

Польские спецслужбы задержали российского археолога в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвинял ученого в проведении якобы незаконных археологических поисков в Крыму.