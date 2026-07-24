Москва24 июл Вести.На протяжении почти ста лет Эрмитаж принимает участие в экспедициях в Узбекистане, который является своеобразной Меккой для археологов. Об этом рассказал ИС "Вести" заведующий лабораторией научной реставрации Государственного Эрмитажа Игорь Малкиель.

По его словам, в некоторых регионах республики культурные слои превышают 20 метров, что дает уникальный материал для исследований.

Эрмитаж очень давно, уже на протяжении почти ста лет участвует в экспедициях Центральной Азии. Так как территория Узбекистана обживалась довольно активно, то в некоторых городах культурные слои больше 20 метров, совершенно потрясающий уникальный материал. В этом смысле Узбекистан, конечно, такая вот Мекка для археологов пояснил Малкиель

Отмечается, что замысел представления цивилизационного процесса на протяжении всей истории Узбекистана требует подтверждения предметами материальной культуры.