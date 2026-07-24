Москва24 июл Вести.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев является человеком слова и дела, потому что он вывел страну на мировой уровень в нескольких сферах. Об этом рассказал ИС "Вести" азербайджанский религиозный деятель, доктор исторических наук, профессор и председатель управления Кавказа Шейх-уль-ислам (старейшина ислама) Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, богатое духовное и научное наследие узбекского лидера получило мировое признание.

Сегодня, благодаря его превосходительству президенту Шавкату Мирзиёеву, Узбекистан вышел на мировой уровень в сфере просвещения и религиозного наследия, а его богатое духовное и научное наследие получило широкое международное признание. Президент Шавкат Мирзиёев – человек, чье слово имеет вес и который неизменно воплощает свои обещания в жизнь. Он не только говорит, но и действует отметил Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде

Он также добавил, что благодаря деятельности Мирзиёева узбекский народ обрел большие достижения и благополучие.