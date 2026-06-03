Эксперт Блинов: поход дает немыслимые возможности для воспитания человека Эксперт Блинов рассказал о социальной функции похода для школьников

Москва3 июн Вести.В условиях цифровизации школьный туризм выполняет важную социальную функцию. Об этом заявил ИС "Вести" директор научно-образовательного Центра развития образования Высшей школы государственного управления президентской академии, профессор Владимир Блинов.

По его словам, дело не в умении "разводить костер и кипятить воду". Поход учит детей взаимодействовать, договариваться и помогать друг другу.

Иногда мы забываем, что мы воспитываем не потребителей, а людей социальных, готовых помочь друг другу, готовых посодействовать друг другу, что-то сделать вместе. И поход – это очень удачная среда для вот такой плодотворной социализации, потому что в школе как-то немножко все индивидуализировано. Поход открывает здесь совершенно немыслимые возможности для воспитания нормального человека сказал Блинов

Он также отметил, что раньше в походы вовлекали учеников, начиная с первого класса.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести в школах день турпохода.