Раздельное обучение мальчиков и девочек в школе: прогресс или шаг назад Гендерный подход: эксперт рассказал, почему педагогика не должна быть бесполой

Москва21 июл Вести.Вопрос гендерного подхода в школьном образовании остается актуальным. О том, какие плюсы и минусы скрывает в себе раздельное обучение в общеобразовательных школах, рассказал ИС "Вести" член- корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор Владимир Блинов.

Он считает, что дискуссию о раздельном обучении мальчиков и девочек следует начинать не с теоретических изысканий, а с анализа исторического опыта. В России накоплена значительная практика в этой сфере: раздельное обучение было нормой в дореволюционной школе XIX века, а также активно внедрялось в советский период, в частности, согласно указу 1943 года. Данная модель образования успешно функционировала на протяжении длительного времени.

И многие учителя говорили, что вообще было спокойнее в школе, поскольку в мужских школах шла мужская социализация, более построенная на демонстрации силы, что позволяло удерживать межличностные конфликты в определенных границах…Другое дело, что мы наблюдаем сегодня - тревожные явления, особенно среди девушек, которые пропитываются, скажем так, "мускулинным духом". И если посмотреть в Интернете ристалища уже девичьи, знаете, довольно жестокие порой картины. Мы видим, что копируются какие-то мужские черты поведения, что, конечно, недопустимо заявил Блинов

По его мнению, педагогика, безусловно, должна учитывать гендерную специфику. Уравнительный подход, игнорирующий различия в психических процессах и темпах развития мальчиков и девочек, неэффективен. Социализация — это индивидуальный процесс, и педагоги обязаны учитывать биологические и возрастные особенности каждого ребенка, а не пытаться загнать всех в единый стандарт.

Педагогика не должна быть бесполой. Давайте скажем прямо - нам надо понимать, что социализация [у мальчиков и девочек] по-разному происходит. И когда мы всех в одну шеренгу ставим и говорим, что это просто ребенок, неважно какого он пола, это неверно. Потому что это важно. У них разные психические, физиологические процессы - они разные и это надо просто учитывать рассказал Блинов

Он считает, что занятиям по физической культуре в средних и старших классах школ стоит уделить особое внимание: территориальное разграничение потоков позволит создать более комфортную психологическую среду и минимизировать риск возникновения стрессовых ситуаций у подростков.

Это стоит сделать, чтобы обходить все острые углы, где могут возникнуть какие-то маленькие подростковые глупости, которые могут нанести серьезную психологическую травму. От этого надо избавляться. Здесь нужна хорошая команда от Российской академии образования, которые продумают этот эксперимент, чтобы он получился в пользу детей, а не в пользу только какой-то идеи рассказал Блинов

О раздельном обучении свое мнение высказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его мнению, раздельное обучение мальчиков и девочек подстегнет их желание создать семью после школы. Когда же дети обучаются вместе, то после школы они откладывают вступление в брачные отношения, считает священник.