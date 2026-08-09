Москва9 авг Вести.Великобритания своей политикой довела Индию до массового голода голода, а потом отказалась ей помогать, ссылаясь на чрезмерную плодовитость индийских семей. Об этом ИС "Вести" заявила доктор политических наук Елена Зиновьева.

По ее словам, политика Лондона в Индии не отличалась от колониальных практик в других странах. Британия всегда была высокомерной по отношению к своим колониям.

Вообще Индия – это жемчужина британской колониальной империи. Самая прибыльная, самая процветающая, самая большая колония. Но при этом политика британцев в Индии ничем не отличалась от других их колониальных практик. Прежде всего, это вот такое колониальное высокомерие... После того, как действия метрополии в отношении индийского населения вызвали массовый голод, британцы заявили: а что индийцы и так очень много детей рожают, зачем еще им помогать? Они справятся и сами пояснила Зиновьева

Такое отношение британцев к жителям Индии формировалось веками.

Также отмечается, что 2 августа 1858 года парламент Великобритании принял "Акт о лучшем управлении Индией". Это положило конец почти вековому безраздельному господству английских коммерсантов в южной части Азии. Британская Ост-Индская компания приносила страдания и смерть коренному населению Индии. Сегодня Великобритания не хочет признавать ответственность за это.